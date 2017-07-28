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Эксперты: санкции США и ответ России на них опустили индексы ММВБ и РТС на 1,5%

Экономика и бизнес
28 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Политическая ситуация, по мнению аналитиков, могла спровоцировать инвесторов на продажи рисковых активов

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© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские фондовые индексы в пятницу днем снижаются, даже несмотря на дорожающую нефть, - в частности, рублевый индекс ММВБ к 13:15 мск снизился на торгах Московской биржи на 1,5%, до 1915,89 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,49% и достиг 1015,6 пункта. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,56% - до $51,78 за баррель.

По мнению экспертов, российские акции в пятницу дешевеют под давлением новостей о санкциях США.

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"Торги на российском рынке в пятницу стартовали с "просадки" основных индексов. Смена вектора на мировых площадках и одобрение антироссийских санкций Сенатом США спровоцировали инвесторов на продажи рисковых активов. Усилили негативные настроения ответные меры РФ на антироссийские санкции", - считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом.

Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольским дачам в Серебряном бору, говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД РФ.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин также связывает динамику ММВБ и РТС с санкциями. "Возможно, кто-то из крупных участников, может быть, даже нерезидентов, предположу, что могли после этого начать выходить из акций. Судя по всему, наложить вето даже если получится, будет бессмысленно абсолютно, и сами санкции прошли фактически невидоизмененными. То есть они не стали мягче, как этого ожидал, наверное, рынок, как это было еще две-три недели назад", - сказал эксперт.

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Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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