Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Инфляция и инфляционные риски

Регулятор подчеркивает, что инфляция остается вблизи целевого уровня. При этом краткосрочное повышение уровня цен в июне до 4,4% было связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию под влиянием неблагоприятных погодных условий, но тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции сохраняется. В ближайшие месяцы по мере поступления нового урожая продолжится сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

В свою очередь ослабление рубля в июне - июле не оказало значимого влияния на годовую инфляцию и инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала года.

В то же время в ЦБ считают, что сохраняются краткосрочные инфляционные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены. Кроме того, негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а также колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.

ВВП

Банк России отмечает продолжающееся восстановление экономической активности и видит усиление позитивных процессов в промышленности.

"В настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создает дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг. По итогам года ВВП вырастет на 1,3-1,8%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

При этом в дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований, заявляют в ЦБ.

Денежно-кредитная политика

"Сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий потребуется в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня", - отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор объясняет это существованием таких среднесрочных рисков, как дальнейшая динамика цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей формируются на более низком уровне, чем ожидалось. Но при этом законодательное закрепление и реализация бюджетного правила в РФ будет содействовать снижению этих рисков, полагают в Банке России.

Кроме того, как и в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ 16 июня, говорится, что возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции.

Регулятор также подчеркивает, что источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению.

При этом регулятор отмечает, что видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года.