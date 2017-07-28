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АФК "Система" оспорила в суде арест дивидендов с принадлежащих ей активов

Экономика и бизнес
28 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

По мнению компании, судебный пристав Ольга Сталь самостоятельно ввела дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. АФК "Система" оспорила в Арбитражном суде Москвы действия судебного пристава Ольги Сталь, которая наложила арест на дивиденды с акций МТС, Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Медси", следует из картотеки суда.

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"Мы оспариваем решение пристава об аресте дивидендов", - сообщил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов.

Ранее по ходатайству "Роснефти" суд арестовал активы АФК - 31,76% МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% БЭСК. Судебный пристав наложила арест на дивиденды с этих активов.

В начале июля "Система" также попросила генпрокурора РФ, прокурора Москвы, министра юстиции и главного судебного пристава России проверить законность запрета на получение дивидендов дочерних структур. По мнению АФК, пристав самостоятельно ввела дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом.

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

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22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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