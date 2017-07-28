Три крупных инвестпроекта Мурманской области получат земельные участки без торгов

ТАСС, 28 июля. Три крупных инвестиционных проекта Мурманской области - по созданию платформ для СПГ-заводов, продукции из дикоросов тундры и морской соли, а также складов для автопредприятий - получили господдержку в виде предоставления земельных участков без торгов, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Господдержка в форме предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов была предоставлена трем инвесторам при реализации крупных инвестиционных проектов. Эта работа ведется в соответствии с законом Мурманской области "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов", который был разработан для реализации изменений, внесенных в Земельный кодекс РФ", - цитирует пресс-служба министра развития промышленности и предпринимательства региона Ольгу Кузнецову.

Господдержку получил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "Кольская верфь". При реализации этого проекта в регионе планируется создать специализированную верфь, способную производить морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики, а также крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути.

Второй проект, который поддержали мурманские власти, реализует компания "Териберка Финанс". Он направлен на создание в Заполярье современного, экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли, развитие местных промыслов, переработку и использование местных экологических биоресурсов. Еще один поддержанный проект - создание регионального распределительного центра компании "Тандер". Планируется построить склад продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия и топливозаправочным пунктом розничной сети "Магнит".

"Наша задача - создание благоприятных условий для инвесторов. Проводимая работа позволяет обеспечить прозрачность процедур, регламентировать сроки, оказывать дополнительные меры господдержки инвесторам. И это уже влечет за собой улучшение условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, повышение привлекательности региона для инвесторов и предпринимателей, готовых к развитию бизнеса и реализации социальных инициатив. Важно, чтобы об этих возможностях знали инвесторы", - отметила губернатор Марина Ковтун.