Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто

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ТАСС, 28 июля. Франко-японский альянс Renault-Nissan впервые в истории занял первое место среди мировых автопроизводителей по числу проданных машин по итогам первой половины текущего года, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP), которое ссылается на отчеты ведущих компаний мировой автомобильной промышленности за первое полугодие 2017 года.
Согласно данным Nissan-Renault, альянс двух компаний продал с января по июнь по всему миру 5 млн 268,079 тыс. автомобилей. На втором месте - Volkswagen, которая была лидировала в прошлом году. Она продала за полугодие 5 млн 155,6 тыс. машин.
На третьем место - Toyota с 5 млн 129 тыс. автомобилей в первой половине 2017 года. General Motors заняла четвертую позицию, продав около 4,7 млн машин за тот же период.
По итогам 2016 года первое место по продажам среди мировых автопроизводителей заняла Toyota, которая реализовала 10 млн 175 тыс. автомобилей. Японская корпорация впервые за последние пять лет уступила первое место по объему продаж группе Volkswagen. General Motors была лидером мирового автопрома в течение 77 лет до 2008 года.