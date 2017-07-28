Должникам упростили выезд за границу

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Размер долга, который станет препятствием для выезда россиян из страны, увеличен втрое. ТАСС рассказывает, какие долги так и не позволят злостным неплательщикам посетить зарубежные курорты и насколько быстро можно получить возможность путешествовать после уплаты задолженности.
Сейчас судебные приставы имеют право закрыть выезд должнику, не выплатившему по исполнительному листу 10 тысяч рублей. Поправки в закон "Об исполнительном производстве" увеличили эту сумму до 30 тысяч рублей.
Порог задолженности может быть увеличен лишь временно. Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тысяч рублей.
Новые правила распространяются не на всех должников. Нормы не будут касаться россиян, имеющих задолженности по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев планка остается прежней — 10 тысяч рублей.
Сейчас снятие запрета на выезд из страны занимает довольно много времени. Такое решение принимает только тот судебный пристав-исполнитель, который его установил в рамках исполнительного производства, которое он ведет. В результате многие граждане, оплатившие долг, сразу не могут выехать за рубеж, что нарушает их планы — командировки, путешествия, поездки на лечение.
Законом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд после оплаты задолженности по исполнительному документу.
Предполагается, что ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Убрать запрет сможет любой судебный пристав-исполнитель центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов.
Новые нормы будут применяться с 1 октября 2017 года. Причем эти правила будут действовать и для тех решений, которые были приняты еще до вступления в силу закона.
Если сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения больше 10 тысяч рублей (с 1 октября 2017 года — больше 30 тысяч рублей), то пристав должен будет ограничить право человека на выезд из страны.
Более того, водители могут быть лишены возможности выехать за рубеж даже в том случае, если сумма штрафов меньше установленного лимита, но количество нарушений более десятка.
Число россиян, которым этим летом ограничен выезд за рубеж из-за долгов, достигло рекордной отметки — 1,6 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Из них 349,9 тысяч человек — это должники по алиментам.
Подготовила Мария Селиванова