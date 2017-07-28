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Должникам упростили выезд за границу

Экономика и бизнес
28 июля, 18:42 UTC+3

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивший сумму предельной задолженности, которая позволит россиянам выезжать за рубеж

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Размер долга, который станет препятствием для выезда россиян из страны, увеличен втрое. ТАСС рассказывает, какие долги так и не позволят злостным неплательщикам посетить зарубежные курорты и насколько быстро можно получить возможность путешествовать после уплаты задолженности.

 

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Какая задолженность не позволит россиянину выехать за рубеж?

Сейчас судебные приставы имеют право закрыть выезд должнику, не выплатившему по исполнительному листу 10 тысяч рублей. Поправки в закон "Об исполнительном производстве" увеличили эту сумму до 30 тысяч рублей.

Порог задолженности может быть увеличен лишь временно. Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тысяч рублей.

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Кого остановят на границе за меньшие долги?

Новые правила распространяются не на всех должников. Нормы не будут касаться россиян, имеющих задолженности по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев планка остается прежней — 10 тысяч рублей.

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Как быстро снимут ограничения после уплаты задолженности?

Сейчас снятие запрета на выезд из страны занимает довольно много времени. Такое решение принимает только тот судебный пристав-исполнитель, который его установил в рамках исполнительного производства, которое он ведет. В результате многие граждане, оплатившие долг, сразу не могут выехать за рубеж, что нарушает их планы — командировки, путешествия, поездки на лечение.

Законом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд после оплаты задолженности по исполнительному документу. 

Предполагается, что ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Убрать запрет сможет любой судебный пристав-исполнитель центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов.

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Когда начнет действовать новый порядок?

Новые нормы будут применяться с 1 октября 2017 года. Причем эти правила будут действовать и для тех решений, которые были приняты еще до вступления в силу закона.

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Мне выписаны штрафы за нарушение правил дорожного движения. Могут ли меня не выпустить за границу?

Если сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения больше 10 тысяч рублей (с 1 октября 2017 года — больше 30 тысяч рублей), то пристав должен будет ограничить право человека на выезд из страны.

Более того, водители могут быть лишены возможности выехать за рубеж даже в том случае, если сумма штрафов меньше установленного лимита, но количество нарушений более десятка.

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Сколько должников уже лишены возможности выехать за границу?

Число россиян, которым этим летом ограничен выезд за рубеж из-за долгов, достигло рекордной отметки — 1,6 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Из них 349,9 тысяч человек — это должники по алиментам.

Подготовила Мария Селиванова

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