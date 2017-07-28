Должникам упростили выезд за границу

Сейчас снятие запрета на выезд из страны занимает довольно много времени. Такое решение принимает только тот судебный пристав-исполнитель, который его установил в рамках исполнительного производства, которое он ведет. В результате многие граждане, оплатившие долг, сразу не могут выехать за рубеж, что нарушает их планы — командировки, путешествия, поездки на лечение.

Законом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд после оплаты задолженности по исполнительному документу.

Предполагается, что ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Убрать запрет сможет любой судебный пристав-исполнитель центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов.