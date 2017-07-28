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"Технопромэкспорт" не получал от Siemens официальных предложений по выкупу турбин

Экономика и бизнес
28 июля, 16:07 UTC+3 МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Представитель компании отметил, что в 2016 году Siemens отказался от предложения выкупить турбинные установки

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© AP Photo/Jens Meyer

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" не получал от Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбин, кроме того, предлагал такой вариант концерну еще в 2016 году, однако Siemens отказался от этого предложения. Об этом сообщил журналистам представитель "Технопромэкспорта".

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"Технопромэкспорт"не получал от Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбин. В связи с банкротством компании по решению суда было принято решение о продаже оборудования. Более того в 2016 году, по инициативе "Технопромэкспорта", компании Siemens официально было предложено выкупить турбинные установки, был размещен соответствующий открытый конкурс, но концерн Siemens отказался от данного предложения. Турбины были проданы другой компании", - отметил представитель компании.

В "Технопромэкспорте" отметили, что "на сегодняшний день турбины прошли модернизацию, и специфицированы по характеристикам под проект".

"При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", - добавил представитель "Технопромэкспорта".

Ранее в компании заявляли, что обслуживанием турбин на ТЭС в Крыму будут заниматься российские специалисты и подрядчики.

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Германский концерн Siemens 21 июля 2017 года заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре поставленные для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму.

По словам министра, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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