Подмосковные инвесторы вложат 300 млн рублей в производство кормов в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Производство витаминно-травяной муки мощностью 7,5 тыс. тонн в год построит в Новгородской области подмосковная компания "Фермекс". Для выращивания сырья предприятие намерено освоить 1 тыс. га земли, сообщила в пятницу ТАСС руководитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Елена Покровская.

"Проект "Производство кормов искусственной сушки", включающий в себя выращивание высокопитательных культур - люцерны и козлятника - с дальнейшей сушкой и производством гранул витаминно-травяной муки реализуется в Старорусском районе. Общий объем инвестиций предварительно составляет 300 млн рублей", - сказала она.

По словам главы агродепартамента, под проект уже оформлена земля, в настоящее время разрабатывается бизнес-план. Первые 200 га будут засеяны кормовыми культурами уже нынешней осенью, уточнила она.

"В компании работает техника, оснащенная современным навигационным оборудованием. Все поля обследованы, проведены агрохимические анализы почв. В настоящее время проводятся культуртехнические работы. Расчищено 369 гектаров", - сказала собеседница агентства.

В 2018 году кормовые растения посеют на 1 тыс. гектаров. На заводе планируется установить три агрегата для производства витаминно-травяной муки, возвести склад готовой продукции. Выход на полную мощность запланирован на 2019 год.