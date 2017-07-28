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Отключение света не отразилось на строительстве Крымского моста

Экономика и бизнес
28 июля, 16:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

Отключения на полуострове также не коснулись международного аэропорта "Симферополь" и Керченской паромной переправы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Отключение энергоснабжения на Крымском полуострове в пятницу не повлияло на строительстве моста, который свяжет республику с материковой Россией. Об этом ТАСС сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

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© Алексей Павлишак/ТАСС

Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправы

Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ

"Стройка (идет) в штатном режиме, на случай необходимости имеются генераторы", - сказала представитель инфоцентра. Отключения света в Крыму также не коснулись международного аэропорта "Симферополь" и Керченской паромной переправы.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщал журналистам, что Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ. По информации ситуационно- аналитического центра Минэнерго России, в 13:55 28 июля отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему, из-за чего энергосистема Крыма и Севастополя выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт.

Свет уже начал возвращаться в дома крыман.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без привлечения внебюджетного финансирования.

Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".

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