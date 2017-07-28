Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго рассчитывает на позитивный тренд балансировки рынка нефти во II полугодии

Экономика и бизнес
28 июля, 16:33 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 28, июля. /ТАСС

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что с начала 2017 г. наблюдается существенное "оздоровление нефтяного рынка"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает на продолжение позитивного тренда балансировки нефтяного рынка во втором полугодии. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Мы рассчитываем на позитивные тренды во втором полугодии, они связаны с прогнозом роста мировой экономики, с увеличением роста спроса на нефть в Китае, Индии. Рассчитываем, что балансировка рынка ускорится", - сказал министр.

Новак отметил, что с начала 2017 г. наблюдается существенное "оздоровление нефтяного рынка".

В конце 2016 г. ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 г. должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 г. На встрече в Вене в мае 2017 г. страны продлили соглашение до апреля 2018 г., сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
2
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
3
Визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить самолет
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама