Минэнерго рассчитывает на позитивный тренд балансировки рынка нефти во II полугодии

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает на продолжение позитивного тренда балансировки нефтяного рынка во втором полугодии. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Мы рассчитываем на позитивные тренды во втором полугодии, они связаны с прогнозом роста мировой экономики, с увеличением роста спроса на нефть в Китае, Индии. Рассчитываем, что балансировка рынка ускорится", - сказал министр.

Новак отметил, что с начала 2017 г. наблюдается существенное "оздоровление нефтяного рынка".

В конце 2016 г. ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 г. должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 г. На встрече в Вене в мае 2017 г. страны продлили соглашение до апреля 2018 г., сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.