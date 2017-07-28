Производитель браслета, который примерил Путин, надеется выйти на окупаемость к 2018 г.

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фирма Healbe (ООО "Хилби"), выпускающая одноименные фитнес-браслеты, которые измеряют уровень стресса и другие показатели физического состояния человека, надеется стать окупаемой в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель фирмы Артем Шипицын.
"Мы пока зависим от инвестиционных денег, но это особенность технологического бизнеса. Большая доля приходится на работу и маркетинг, а здесь все не так быстро происходит. Но мы очень надеемся, что к концу этого года или в начале 2018 года уже станем окупаемыми", - рассказал он.
Разработка фитнес-браслетов, которые мониторят фазы сна и активности, измеряют пульс, потребление калорий через кожу путем определения глюкозы в клетках и многое другое, началась в 2012 году. В проект тогда инвестировали несколько частных инвесторов. В 2014 году появились первые прототипы, в 2015 году стартовали продажи. "Основные продажи у нас приходятся на США, Китай и Японию, мы продаем свой девайс в восьми странах", - сообщил Шипицын.
К настоящему моменту продано 27 тыс. браслетов, на Россию приходится около 10% продаж. Компания связывает это с довольно высокой для России ценой. На Яндекс.Маркет Healbe GoBe стоит 8700-10990 рублей.
В компании сейчас работают чуть более 50 человек, офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Сборка браслетов осуществляется в Шеньжене (Китай). Комплектующие импортные, но сам браслет был разработан в России отечественными разработчиками.
"В Китае собирается не только потому, что там дешево. Там хорошая инфраструктура для этого. Этот небольшой девайс достаточно сложен в производстве, а опыта производства носимой электроники в мире вообще мало с учетом требований к нашему устройству", - сказал Шипицын.
Кроме того, по его словам, в мире вообще пока еще мало знают о российской электронике гражданского назначения. "Конечно, было бы классно писать на продукте made in Russia и продавать его в Америке, но нужно понимать, что с этим возникает много дополнительных условий: начиная с политических и заканчивая тем, что бренд электроники из России - это история, дееспособность которой еще нужно доказывать", - сказал он.
Ранее в Петрозаводске на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) браслет Healbe примерил президент России Владимир Путин. Устройство представил президенту директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян. На вопрос о том, рассчитывает ли компания на рост интереса к этому браслету после того, как его показали главе государства, Шипицын ответил, что компания готова задуматься о переносе производства в Россию, если это будет экономически целесообразно.
"Мы частная и довольно маленькая компания, мы не в состоянии делать популистские шаги. Вопрос в том, что в определенных комбинациях это может быть интересно. Плюс у нас есть технология, которая могла бы уменьшить наше устройство, сделать его более комфортным для ношения. Если будет доступ к этим технологиям, то почему нет", - сказал он.
В дальнейшем Healbe планирует выпустить модель, которая будет меньше нынешней, а также начать использовать экраны touchscreen, которые сейчас используются многими производителями.
"Еще мы хотим добавлять новые функции. <...> У нас есть уникальная функция расчета калорий, которые человек съел, без дополнительного ввода данных. Мы будем стремиться эту функцию усиливать", - заключил Шипицын.