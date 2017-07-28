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Госдуме предлагают упростить процедуру признания задолженности безнадежной

Экономика и бизнес
28 июля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В настоящее время для признания платежей в бюджет безнадежными к взысканию, необходимо обращение в суд с требованием признания должника банкротом

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Законопроект, упрощающий признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный Костромской областной Думой, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас для признания платежей в бюджет, не уплаченных в установленный срок (более пяти лет), безнадежными к взысканию, необходимо обращение в суд с требованием признания должника банкротом. Однако процедура признания должника банкротом является длительной и требующей судебных расходов, обязанность по уплате которых может быть возложена на заявителя (администратора доходов). "Таким образом может быть нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный Бюджетным кодексом", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается исключить необходимость инициирования исков в суды о признании должников банкротами, что позволит уменьшить финансовые затраты на признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, а также снизить нагрузку на арбитражные суды. Кроме того, законопроект дополняет перечень случаев признания платежей в бюджет, не уплаченных в установленный срок, безнадежными к взысканию, новым основанием - исключение юрлица, фактически прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению федерального органа исполнительной власти.

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