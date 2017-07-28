Нефть Brent превысила $52

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,8% и составила $52,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $52 за баррель 31 мая 2017 г.

При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 16:50 мск укрепился на 0,07%, до 59,54 руб., евро - на 0,45%, до 69,81 руб.