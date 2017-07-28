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Орловские аграрии получили почти 200 млн рублей финансовой поддержки

Экономика и бизнес
28 июля, 17:24 UTC+3

Всего на развитие сельского хозяйства региона будет выделено более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Орловские аграрии получили федеральную финансовую поддержку на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Федеральная финансовая поддержка, предусмотренная в июле 2017 года орловским аграриям, в полном объеме перечислена сельхозтоваропроизводителям. Ее размер составил 189,8 млн рублей", - сообщили там.

Всего в 2017 году животноводам и растениеводам региона направлено около 1,4 млрд рублей господдержки или 85% от общего объема целевых средств. 

"В частности, получателям полностью перечислены субсидии по несвязанной поддержке в растениеводстве в размере 294,1 млн рублей", - добавили там, не уточнив данные по 2016 году.

По данным Департамента сельского хозяйства Орловской области, в соответствии с заключенными с Министерством сельского хозяйства РФ соглашениями в 2017 году на развитие отрасли, всего в региональную казну поступит более 1,54 млрд рублей из федерального бюджета.

Профильным министерством одобрено выделение дополнительно 39,7 млн руб. по субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ. 

Также по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" на организацию водоснабжения в сельской местности перечислено 5,9 млн рублей.

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