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Нацбанк Украины отказал Гусельникову и Гуцериеву в покупке "дочки" Сбербанка

Экономика и бизнес
28 июля, 18:18 дата обновления: 28 июля, 18:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, июля. /ТАСС

Основанием такого решения стало "непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины"

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КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отказать Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении дочернего предприятия Сбербанка России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в Сбербанке, Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в Проминвестбанке", - приводит информацию НБУ украинское издание "Лига".

Основанием для принятия таких решений стало, согласно информации пресс-службы регулятора, "непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины".

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При этом белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня по-прежнему рассчитывает приобрести украинские активы Сбербанка. 
"Мы по прежнему заинтересованы в покупке украинских активов Сбербанка. В настоящий момент ожидаем решения регуляторов в отношении нашей заявки", - сообщил ТАСС бизнесмен через своего представителя.

Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк - VS Bank.

Известно, что украинской "дочкой" Сбербанка заинтересовались несколько потенциальных покупателей. Так, претендентом на покупку был консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову), а также белорусской частной компании, которой владеет Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. 30 июня белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для согласования покупки дочернего предприятия российского банка.

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