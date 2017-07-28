Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС рассматривает возможность ввести заморозку выдачи вкладов в случае кризисного периода

Экономика и бизнес
28 июля, 19:43 UTC+3 ТАСС

Инициатива предполагает создание механизма, который позволял бы клиентам финучреждений снимать лишь ограниченный объем средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают ряд мер, которые позволят на время останавливать паническое изъятие населением своих банковских вкладов в период финансовой нестабильности. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает в пятницу агентство Reuters.

В распоряжении агентства имеется предложенный Эстонией проект, датированный 10 июля. Инициатива предполагает создание механизма, который позволял бы клиентам финансовых учреждений снимать лишь ограниченный объем средств. Брюссель сможет приостанавливать выдачу средств по любым вкладам на срок до двадцати дней. Существующие правила ЕС, отмечает Reuters, предполагают возможность прекратить выдачу средств лишь на два дня, при этом выплаты по депозитам не могут быть остановлены ни под каким предлогом.

"Все дело в стремлении остановить массовое снятие вкладов населением в условиях возможного финансового кризиса так, чтобы критическое положение того или иного банка не привело к краху всей системы", - цитирует Reuters источник в правительстве Германии. По информации агентства, 13 июля представители стран ЕС обсудили этот проект, но не пришли к единому мнению. Дискуссия продолжится в сентябре.

"Мы твердо убеждены в том, что это лишь усилит стремление вкладчиков снимать свои средства на более раннем этапе", - прокомментировал проект представитель Ассоциации финансовых рынков Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Эстония Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
2
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
3
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом
4
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев
5
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам
6
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама