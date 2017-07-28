ЕС рассматривает возможность ввести заморозку выдачи вкладов в случае кризисного периода

ТАСС, 28 июля. Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают ряд мер, которые позволят на время останавливать паническое изъятие населением своих банковских вкладов в период финансовой нестабильности. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает в пятницу агентство Reuters.

В распоряжении агентства имеется предложенный Эстонией проект, датированный 10 июля. Инициатива предполагает создание механизма, который позволял бы клиентам финансовых учреждений снимать лишь ограниченный объем средств. Брюссель сможет приостанавливать выдачу средств по любым вкладам на срок до двадцати дней. Существующие правила ЕС, отмечает Reuters, предполагают возможность прекратить выдачу средств лишь на два дня, при этом выплаты по депозитам не могут быть остановлены ни под каким предлогом.

"Все дело в стремлении остановить массовое снятие вкладов населением в условиях возможного финансового кризиса так, чтобы критическое положение того или иного банка не привело к краху всей системы", - цитирует Reuters источник в правительстве Германии. По информации агентства, 13 июля представители стран ЕС обсудили этот проект, но не пришли к единому мнению. Дискуссия продолжится в сентябре.

"Мы твердо убеждены в том, что это лишь усилит стремление вкладчиков снимать свои средства на более раннем этапе", - прокомментировал проект представитель Ассоциации финансовых рынков Европы.