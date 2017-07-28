Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белавенцев: дотационность и безработица остаются болевыми точками регионов СКФО

Экономика и бизнес
28 июля, 18:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, июля. /ТАСС

Полпред президента в округе подчеркнул, что для решения этих проблем нужно развивать экономику региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Ключевыми проблемами в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остаются безработица и дотационность. Об этом в интервью ТАСС и порталу "Это Кавказ" рассказал полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев.

"С главами республик и губернатором Ставрополья у меня сложились ровные, рабочие отношения. Люди яркие, харизматичные, все знают о существующих проблемах, пытаются найти разумные решения. Конечно, ключевые болевые точки в регионах - дотационность и безработица. Но для перемен в этой сфере нужно развивать экономику региона, иного рецепта нет", - отметил он.

Как сообщалось ранее, число официально зарегистрированных безработных в СКФО по итогам 2016 года снизилось почти на 24 тыс. человек - со 168 тыс. безработных до 144,2 тыс. Уровень безработицы составил 11%, тогда как средний показатель по России равен 5,4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северный Кавказ
Персоны
Белавенцев, Олег Евгеньевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
2
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
3
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом
4
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев
5
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам
6
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама