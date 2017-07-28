Белавенцев: дотационность и безработица остаются болевыми точками регионов СКФО

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ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Ключевыми проблемами в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остаются безработица и дотационность. Об этом в интервью ТАСС и порталу "Это Кавказ" рассказал полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев.
"С главами республик и губернатором Ставрополья у меня сложились ровные, рабочие отношения. Люди яркие, харизматичные, все знают о существующих проблемах, пытаются найти разумные решения. Конечно, ключевые болевые точки в регионах - дотационность и безработица. Но для перемен в этой сфере нужно развивать экономику региона, иного рецепта нет", - отметил он.
Как сообщалось ранее, число официально зарегистрированных безработных в СКФО по итогам 2016 года снизилось почти на 24 тыс. человек - со 168 тыс. безработных до 144,2 тыс. Уровень безработицы составил 11%, тогда как средний показатель по России равен 5,4%.