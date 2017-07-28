В Госдуму внесен законопроект об ограничении процентов по займам 1,5 кратной суммой долга

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Законопроект, ограничивающий размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, сумм неустойки, пеней, штрафов и иных мер ответственности 1,5 кратной суммой долга, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом вводится ограничение на размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных мер ответственности с тем, чтобы общая сумма обязательств заемщика перед кредитором не превышала 1,5 размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа). Также законопроектом предусматривается ограничение возможности уступки прав по договору потребительского кредита (займа): по общему правилу уступка допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или финансовому агенту.
Кроме того, законопроект лишает судебной защиты требования кредитора по потребительскому кредиту (займу) в случае, если потребительский кредит (заем) был предоставлен не профессиональным кредитором, а также ограничивает судебную защиту требований профессионального кредитора полуторным размером суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
Законопроект уточняет определение "профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов", исключая в качестве критериев ее квалификации необходимость ведения такой деятельности за счет систематически привлекаемых денежных средств, а также неоднократность (не менее четырех раз в течение одного года) ее осуществления.
"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав граждан - должников по потребительским кредитам (займам) посредством установления правового механизма, ограничивающего возможные злоупотребления в данной сфере, а также способствующего вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов, а также кредиторов, ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением потребительских кредитов (займов)", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Также соответствующей группой депутатов и сенаторов внесен законопроект, предусматривающий наказание за предоставление кредитов (займов) нелегальными кредиторами. Максимальный размер штрафа для граждан за незаконную выдачу кредита составит 30 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - 500 тыс. рублей. При повторном административном нарушении - максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 200 тыс. рублей, для юрлиц - 2 млн рублей.