Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S&P поместило рейтинги "Детского мира" на пересмотр с возможностью понижения

Экономика и бизнес
28 июля, 20:16 UTC+3 /Обновлено,

Такое решение объясняется тем, что разбирательства АФК "Система", которая владеет 52,10% "Детского мира", по иску "Роснефти" могут негативно сказаться на ликвидности и долговой нагрузки компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочные рейтинги "Детского мира" "В+" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Данное рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что разбирательства АФК "Система" (владеет 52,10% "Детского мира") по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд руб. могут оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку "Детского мира", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет- магазины. Основными владельцами "Детского мира" являются АФК "Система" (52,10%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (14,03%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки
2
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
3
США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ
4
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
КНДР произвела пуск баллистической ракеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама