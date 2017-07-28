S&P поместило рейтинги "Детского мира" на пересмотр с возможностью понижения

ТАСС, 28 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочные рейтинги "Детского мира" "В+" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Данное рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что разбирательства АФК "Система" (владеет 52,10% "Детского мира") по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд руб. могут оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку "Детского мира", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет- магазины. Основными владельцами "Детского мира" являются АФК "Система" (52,10%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (14,03%).