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S&P изменило прогноз по рейтингам ВЭБ до "позитивного" с "развивающегося"

Экономика и бизнес
28 июля, 20:38 дата обновления: 28 июля, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Позитивный прогноз, отметили в агентстве, отражает прогресс в усилиях правительства по улучшению качества активов банка и продолжении поддерживать обслуживание долга финансовой организации

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило до "позитивного" с "развивающегося" прогнозы по долгосрочным рейтингам Внешэкономбанка (ВЭБ) в национальной и иностранной валютах.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги ВЭБ были подтверждены на уровне "ВВВ-/ВВ+".

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"Позитивный прогноз отражает прогресс в усилиях правительства по улучшению качества активов банка и продолжении поддерживать обслуживание долга ВЭБ", - говорится в сообщении.

В марте Standard & Poor's  изменило до "развивающегося" с "негативного" прогнозы по рейтингам. Согласно оценке, развивающийся прогноз по рейтингам отражает возможность как понижения, так и повышения рейтингов ВЭБ в контексте недавнего улучшения прогноза по рейтингам России и существующей неопределенности в отношении новой бизнес-модели банка.

Прогноз по суверенному кредитному рейтингу России был улучшен тогда до "позитивного" со "стабильного", подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

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