"Дыра" в капитале банка "Югра" после резервов составила 7,4 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Отрицательный капитал банка "Югра" по итогам проверки временной администрации, проведенной в кредитной организации, составил 7,4 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Банка России.

"В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по по состоянию на 22.07.2017, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств (капитала) банка, значение которых составило минус 7,04 млрд рублей. Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности. Окончательная величина корректировок и показателя значение собственных средств банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28.07.2017", - говорится в комментарии пресс-службы ЦБ.

Также в Центробанке сообщили, что кредиты связанным с бизнес-проектами собственников банка "Югра" составили почти 90% портфеля банка.