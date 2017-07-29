Минпромторг: Россия считает важным улучшение инвестиционного климата в странах БРИКС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Странам БРИКС следует обратить внимание на системное развитие инноваций и улучшение инвестиционного климата в интересах бизнеса. Об этом заявил в субботу замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов на открывшейся в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) второй встрече министров промышленности стран БРИКС.

"На фоне последовательного замедления роста мировой торговли считаем важным для членов БРИКС системно развивать инновации и улучшать инвестиционный климат пятерки. Поддерживаем в этом ключе инициативу КНР о разработке руководства БРИКС по содействию инвестициям и развитию сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности", - сказал заместитель министра, добавив, что российская сторона также считает важным для БРИКС "улучшить согласованность и предсказуемость инвестиционной политики, повысить прозрачность инвестиционной среды".

"В этой связи мы поддерживаем предложенные к реализации инициативы, которые помогут создать благоприятную инвестиционную среду для ведения бизнеса, в том числе сотрудничество стран БРИКС в области поддержки развития малого и среднего бизнеса и дорожную карту торгово- экономического и инвестиционного сотрудничества на период до 2020 года", - заявил Каламанов.

Обращаясь к участникам встречи на церемонии открытия, замглавы Минпромторга РФ обратил внимание на то, что БРИКС является уникальной площадкой, которая с каждым годом усиливает свое влияние в глобальном масштабе. "Считаю важным для БРИКС отстаивать роль именно многосторонней платформы, в том числе в торговых отношениях, и продолжать продвигать условия дохийских переговоров", - сказал Каламанов. По его словам, БРИКС обладает огромным торгово- промышленным потенциалом и перспективами экономического сотрудничества, а сектор промышленности охватывает почти половину ВВП многих стран БРИКС. "В этой связи мы поддерживаем принятие конкретных мер для достижения положительных результатов и дальнейшего укрепления многосторонней торговой системы", - подчеркнул он, добавив, что с момента создания объединения товарооборот России со странами БРИКС увеличился с $52 млрд до $78 млрд в 2016 году.

Замглавы Минпромторга также призвал страны "улучшить согласованность и предсказуемость инвестиционной политики, повысить прозрачность инвестиционной среды".

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах - членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. В 2017 году форум пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).