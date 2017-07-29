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ОПЕК+ обсудит исполнение договоренностей

Экономика и бизнес
29 июля, 11:40 дата обновления: 29 июля, 12:19 UTC+3 ТАСС

Встречи пройдут в Абу-Даби 7-8 августа

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ТАСС, 29 июля. Представители стран ОПЕК+ 7-8 августа обсудят исполнение договоренностей в рамках сделки на внеочередном заседании в Абу-Даби. Об этом ОПЕК сообщила в субботу на своем сайте.

"Встречи пройдут в Абу Даби 7-8 августа 2017 года, будут проведены под сопредседательством Кувейта и России. На них будут присутствовать представители из Саудовской Аравии, которые выступают в роли председателя ОПЕК в 2017 году", - говорится в сообщении.

Переговоры пройдут на фоне состоявшегося в Санкт-Петербурге 22-24 июля заседания мониторингового комитета министров ОПЕК+. Как сообщалось, по итогам шести месяцев план по сокращению добычи участниками соглашения выполнялся в среднем на 98%. Высокого показателя удалось добиться благодаря исполнению своих обязательств лишь некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Ангола и других. 

В то же время, как отмечал саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, некоторые участники недостаточно хорошо выполняют свои квоты, пользуясь стараниями других стран соглашения. Он пообещал лично провести переговоры с руководством этих стран.

По оценке российского министра энергетики Александра Новака, полное выполнение своих квот по сокращению всеми участниками позволит убрать с рынка дополнительные 200 тыс. баррелей.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
ОАЭ Оман Ангола Кувейт Россия Саудовская Аравия
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Новак, Александр Валентинович
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