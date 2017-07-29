ОПЕК+ обсудит исполнение договоренностей

ТАСС, 29 июля. Представители стран ОПЕК+ 7-8 августа обсудят исполнение договоренностей в рамках сделки на внеочередном заседании в Абу-Даби. Об этом ОПЕК сообщила в субботу на своем сайте.

"Встречи пройдут в Абу Даби 7-8 августа 2017 года, будут проведены под сопредседательством Кувейта и России. На них будут присутствовать представители из Саудовской Аравии, которые выступают в роли председателя ОПЕК в 2017 году", - говорится в сообщении.

Переговоры пройдут на фоне состоявшегося в Санкт-Петербурге 22-24 июля заседания мониторингового комитета министров ОПЕК+. Как сообщалось, по итогам шести месяцев план по сокращению добычи участниками соглашения выполнялся в среднем на 98%. Высокого показателя удалось добиться благодаря исполнению своих обязательств лишь некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Ангола и других.

В то же время, как отмечал саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, некоторые участники недостаточно хорошо выполняют свои квоты, пользуясь стараниями других стран соглашения. Он пообещал лично провести переговоры с руководством этих стран.

По оценке российского министра энергетики Александра Новака, полное выполнение своих квот по сокращению всеми участниками позволит убрать с рынка дополнительные 200 тыс. баррелей.