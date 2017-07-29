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Соколов: аэропорт Сиверский в Ленобласти может работать как порт малой авиации

Экономика и бизнес
29 июля, 12:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июля. /ТАСС

Министр транспорта при этом подчеркнул, что ведомство не рассматривает варианты развития аэропорта для регулярного авиасообщения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта видит будущее аэропорта Сиверский в Ленинградской области как аэропорта малой авиации и поддержит проект в случае предоставления бизнес-плана. Об этом в субботу сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

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"Вчера встречался в рамках личного приема в Доме правительства с представителями аэропорта. Утверждаю, что есть инвестор, но если будут представлены соответствующие бизнес-планы, инвестор будет готов вести этот объект, мы, конечно, будем приветствовать такое направление. Но совершенно очевидно, что этот аэропорт может работать как аэропорт малой авиации, аэропорт авиации общего назначения, санитарной авиации. Каких-то масштабных, регулярных перевозок из этого аэропорта и развитие его как аэропорта для регулярного авиасообщения мы в Министерстве транспорта не видим", - сказал он.

В феврале в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2017" губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что инвестиции в развитие аэропорта двойного базирования Сиверский в регионе на первом этапе до 2020 года составят 5 млрд руб. Инвестор, компания "Евросиб", по словам Дрозденко, представил свою концепцию поэтапного развития аэропорта: первый этап предполагает строительство грузового хаба, второй - для малой коммерческой авиации, третий предусматривает создание условий для прихода в Сиверский компаний-лоукостеров. Однако, по словам губернатора, необходимы дополнительные инвесторы.

Аэропорт Сиверский

Сиверский - военный аэродром, построенный в 1937 году в Гатчинском районе Ленобласти. Изначально имел грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В 1977 году была построена запасная взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. В 2014 году правительство Ленобласти начало разработку вопроса передачи в собственность региону аэродромов Минобороны, в том числе Сиверского.

В январе Дрозденко сообщал журналистам, что Министерство обороны России начало передачу аэродрома в собственность Ленинградской области для развития в регионе аэропорта двойного базирования.

Между Петербургом и Ленобластью существует соглашение о том, чтобы не поддерживать строительство аэропортов за счет государственно-частного партнерства в связи с реконструкцией Пулкова на аналогичных условиях. По словам Дрозденко, оно не содержит юридических обязательств для Ленобласти, но вопрос предстояло согласовать с профильными ведомствами. Федеральная антимонопольная служба дала положительную оценку возможности расторжения соглашения с Петербургом, ответа от Минтранса регион пока не получил.

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