Китай предложил странам БРИКС упростить инвестиционные процедуры

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Китай на состоявшейся в субботу в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) второй встрече министров промышленности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) предложил упростить процедуры взаимного инвестирования. Об этом сообщил на пресс-конференции министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Необходимо упростить процедуры инвестирования, а также совместными усилиями раскрыть потенциал нашего сотрудничества и добиться взаимодополняемости", - сказал он.
Китайская сторона, рассказал Мяо Вэй, на министерской встрече БРИКС выступила с рядом и других инициатив, касающихся дальнейшего продвижения сотрудничества стран объединения в промышленной сфере. В их числе "повышение совместимости производственных секторов и стратегий развития пяти стран БРИКС, укрепление сотрудничества в технической и инновационной сферах, углубление сотрудничества между малыми и средними предприятиями на двухсторонней и многосторонней основах, а также продвижение сотрудничества в сфере стандартизации".
На прошедшей в субботу встрече главными темами стали вопросы, касающиеся возможностей для развития и тех вызовов, которые несет новая промышленная революция. Представители пяти стран объединения обсудили развитие ключевых отраслей промышленности, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в развитии технологий и инноваций.
БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах - членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. В 2017 году форум состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).