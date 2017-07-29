Страны БРИКС подписали в Китае план действий по промышленному сотрудничеству

ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. План действий по углублению промышленного сотрудничества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подписан в субботу на состоявшейся в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) второй встрече министров промышленности объединения. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов.

По его словам, этот документ послужит "усилению промышленной кооперации, развитию промышленной инфраструктуры, технологическому развитию, сотрудничеству в сфере инновации и трансфера технологий". План действий, сообщил замминистра, также позволит "углубить взаимодействие в сфере стандартизации и расширить всестороннюю кооперацию с ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию - прим. ТАСС)".

"Полагаю, что как минимум на ближайший трехлетний период документ послужит механизмом развития еще более прочного многоформатного взаимодействия в рамках БРИКС", - сказал Каламанов.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах - членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. В 2017 году форум состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).