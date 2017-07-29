Закон о привлечении частных компаний к геологоразведке могут принять в 2017 году

Квят потеряет три места на старте гонки Гран-при Венгрии из-за штрафаСпорт 29 июля, 17:37
Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мираСпорт 29 июля, 17:24
Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в МолдавиюПолитика 29 июля, 17:23
Гончаренко: духота сказалась на игре ЦСКА во втором тайме матча с ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 29 июля, 17:22
Россияне Стояновский и Ярзуткин с поражения стартовали на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 29 июля, 17:01
Тиллерсон: США рассчитывают, что сотрудничество с РФ позволит избежать применения санкцийМеждународная панорама 29 июля, 16:59
ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" в третьем туре чемпионата РоссииСпорт 29 июля, 16:52
"Урал" сыграл вничью с "Уфой" в третьем туре чемпионата РоссииСпорт 29 июля, 16:52
Российские школьники завоевали пять наград на выставке изобретателей в ЯпонииОбщество 29 июля, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ рассчитывает на принятие закона о привлечении частных компаний к геологоразведке до конца года, сообщил в субботу ТАСС глава министерства Сергей Донской. Министр находится в Улан-Удэ, где под его председательством прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.
Предполагается, что нормы законопроекта, внесенного в середине июля в правительство РФ, помогут стимулировать проведение работ в регионах.
"До конца этого года мы хотим его принять", - сказал глава ведомства.
"Инициатива исходила от компаний, - пояснил Донской. - Это "Норильский Никель", "Алроса" и другие, готовые брать на себя самую рисковую часть работы, тем самым снимая с государства определенную часть затрат, которые раньше тратились на региональном этапе".
"Компании вышли с инициативой о возможности проведения геологоразведочных работ на начальных региональных стадиях. На сегодняшний день такой возможности у них нет, сейчас это делает государство", - сказал глава Минприроды.
Он объяснил, что с принятием закона частным компаниям будет позволено вкладываться на самой ранней стадии геологоразведки, проводить региональные работы и после этого получать приоритетное право на проведение поисковых работ и разработку месторождений на изученных ими участках.