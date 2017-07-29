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Закон о привлечении частных компаний к геологоразведке могут принять в 2017 году

Экономика и бизнес
29 июля, 16:19 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 29, июля. /ТАСС

Нормы законопроекта помогут стимулировать проведение работ в регионах

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УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ рассчитывает на принятие закона о привлечении частных компаний к геологоразведке до конца года, сообщил в субботу ТАСС глава министерства Сергей Донской. Министр находится в Улан-Удэ, где под его председательством прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

Предполагается, что нормы законопроекта, внесенного в середине июля в правительство РФ, помогут стимулировать проведение работ в регионах.

"До конца этого года мы хотим его принять", - сказал глава ведомства.

"Инициатива исходила от компаний, - пояснил Донской. - Это "Норильский Никель", "Алроса" и другие, готовые брать на себя самую рисковую часть работы, тем самым снимая с государства определенную часть затрат, которые раньше тратились на региональном этапе".

"Компании вышли с инициативой о возможности проведения геологоразведочных работ на начальных региональных стадиях. На сегодняшний день такой возможности у них нет, сейчас это делает государство", - сказал глава Минприроды.

Он объяснил, что с принятием закона частным компаниям будет позволено вкладываться на самой ранней стадии геологоразведки, проводить региональные работы и после этого получать приоритетное право на проведение поисковых работ и разработку месторождений на изученных ими участках.

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