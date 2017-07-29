Минпромторг: странам БРИКС нужно развивать многоформатное сотрудничество

ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. РФ выступает за развитие более прочного взаимодействия со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на основе принципа многоформатности. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов по итогам состоявшейся в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) второй встречи министров промышленности стран БРИКС.

"Между нашими странами уже установлены тесные отношения в области международного, экономического, технологического, промышленного и научно-технического сотрудничества. Реализуются совместные проекты, однако, мы можем развивать еще более прочное взаимодействие, которое будет основано на принципе многоформатности", - сказал он, добавив, что в ходе встречи уделялось внимание "многостороннему формату сотрудничества, включая реализацию кросс-платформенных проектов, в том числе с привлечением финансирования Нового банка развития (НБР) БРИКС". Замглавы Минпромторга напомнил, что НБР уже утвержден первый на территории России проект по сооружению малых гидроэлектростанций в Карелии проектной мощностью 50 МВт на общую сумму $100 млн.

"Уже сегодня мы активно работаем над запуском так называемой "сети обмена промышленными технологиями" для стран БРИКС. В частности, к концу 2017 года планируется разработать комплексные отраслевые предложения по отраслям Технологической Платформы Промышленного инновационного клуба: "Развитие малой энергетики и проекты возобновляемых ресурсов" и "Управление промышленными отходами" в рамках Года экологии России 2017", - рассказал замминистра, выразив уверенность, что "дополнительный импульс усилению взаимодействия стран БРИКС в эпоху Индустрия 4.0 придаст сотрудничество в рамках Консолидированной промышленной технологической платформы БРИКС - ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию)".

По словам Георгия Каламанова, важным является и выстраивание "взаимодействия стран БРИКС с ЕАЭС по широкому спектру вопросов". Минпромторг России также не исключает и возможность проработки вопроса о том, чтобы "выступить с инициативой, направленной на реализацию кросс-платформенных проектов в формате "Эврика" - "БРИКС-ЮНИДО".

Главным итогом состоявшейся в Ханчжоу встречи стало подписание сторонами Плана действий по углублению промышленного сотрудничества стран БРИКС.