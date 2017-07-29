Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг: странам БРИКС нужно развивать многоформатное сотрудничество

Экономика и бизнес
29 июля, 19:18 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил, что уже идет работа над запуском так называемой "сети обмена промышленными технологиями" для стран БРИКС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. РФ выступает за развитие более прочного взаимодействия со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на основе принципа многоформатности. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов по итогам состоявшейся в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) второй встречи министров промышленности стран БРИКС.

"Между нашими странами уже установлены тесные отношения в области международного, экономического, технологического, промышленного и научно-технического сотрудничества. Реализуются совместные проекты, однако, мы можем развивать еще более прочное взаимодействие, которое будет основано на принципе многоформатности", - сказал он, добавив, что в ходе встречи уделялось внимание "многостороннему формату сотрудничества, включая реализацию кросс-платформенных проектов, в том числе с привлечением финансирования Нового банка развития (НБР) БРИКС". Замглавы Минпромторга напомнил, что НБР уже утвержден первый на территории России проект по сооружению малых гидроэлектростанций в Карелии проектной мощностью 50 МВт на общую сумму $100 млн.

"Уже сегодня мы активно работаем над запуском так называемой "сети обмена промышленными технологиями" для стран БРИКС. В частности, к концу 2017 года планируется разработать комплексные отраслевые предложения по отраслям Технологической Платформы Промышленного инновационного клуба: "Развитие малой энергетики и проекты возобновляемых ресурсов" и "Управление промышленными отходами" в рамках Года экологии России 2017", - рассказал замминистра, выразив уверенность, что "дополнительный импульс усилению взаимодействия стран БРИКС в эпоху Индустрия 4.0 придаст сотрудничество в рамках Консолидированной промышленной технологической платформы БРИКС - ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию)".

По словам Георгия Каламанова, важным является и выстраивание "взаимодействия стран БРИКС с ЕАЭС по широкому спектру вопросов". Минпромторг России также не исключает и возможность проработки вопроса о том, чтобы "выступить с инициативой, направленной на реализацию кросс-платформенных проектов в формате "Эврика" - "БРИКС-ЮНИДО".

Главным итогом состоявшейся в Ханчжоу встречи стало подписание сторонами Плана действий по углублению промышленного сотрудничества стран БРИКС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Китай Индия Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
СК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море
5
Китай предлагает странам БРИКС свой опыт развития промышленности
6
Следствие полагает, что борец Власко погиб от ножевых ранений, нанесенных в ходе драки
7
Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдавию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама