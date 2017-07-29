Добавить стоимости: почему российский янтарь нуждается в собственном бренде

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 29 июля. /ТАСС/. Янтарная отрасль для Калининградской области является одной из ключевых, однако для ее продвижения и развития нужно создать собственный бренд. О том, почему в настоящее время назрела такая необходимость, как создать и продвигать янтарный бренд говорили участники панельной дискуссии Международного янтарного форума, который проходит в эти дни в городе Светлогорске Калининградской области.

По мнению участников дискусии, в настоящее время янтарь для Калининградской области является аналогом нефти и газа для добывающих сырье регионов страны: основная его масса продается в виде сырья за рубеж или небольшим компаниям внутри страны.

"В настоящее время фраза "Янтарь - национальный бренд России" не уместна, потому что пока это просто товар, а бренд и товар - это разные вещи", - сказал в ходе дискусии председатель совета директоров одного из старейших часовых заводов в России "Петродворцовый часовой завод" Жак фон Полье.

По его мнению, сегодня в России даже розничная торговля янтарем и ювелирными изделиями с минералом идет в основном на вес. Кроме того, участники форума отметили, что в янтарной отрасли существует проблема регулирования, так как в настоящее время нет четких правил подтверждения подлинности камня.

"В нашем государстве или в других необходимо выстроить систему, которая существует в оценке других камней, например, бриллиантов. Сейчас четкой системы оценки нет: как должен выглядеть янтарь или достаточно ли веса самородка более, чем в один килограмм, чтобы отнести его к драгоценным камням - не понятно", - отметил генеральный директор фирмы по производству ювелирных изделий "Моисейкин Рашн Лакшери" Виктор Моисейкин, добавив, что в мире также существуют проблемы "узнаваемости" янтаря из России, которые также необходимо решать.

Кроме того, эксперты заявляют о необходимости формирования бренда российского янтаря для увеличения добавочной стоимости продукта внутри страны.

Необходимость бренда

В целом участники дискуссии пришли к выводу о необходимости создания "янтарного бренда" для продвижения продукции как на внутреннем, так и на международном рынке. "Пока нет конкуренции - нет бренда. Нет добавленной стоимости - нет бренда. Как только начнут янтарщики конкурировать, вот тогда это будет бренд. Этим должны заниматься специалисты", - сказала издатель журнала о ювелирной индустрии Марина Кудрина.

Однако эксперты отмечают, что предпосылки для создания бренда русского янтаря есть. "Из калининградского янтаря может быть сформирован хороший бренд, обладающий высокой стоимостью, так как минерал обладает всеми основными качествами для его создания. Добыча янтаря в регионе обладает историей, то есть тем, что нельзя придумать, и это необходимо активно использовать для его продвижения", - отметил Жак фон Полье.

Власти взяли на заметку

Региональные власти, которые возлагают большие надежды на развитие янтарной отрасли, также прорабатывают вопрос развития бренда и хотят отойти от "сырьевой модели развития" добычи минерала.

В частности, на дискуссии, которая состоялась на форуме накануне, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Александр Шендерюк-Жидков отмечает, что сейчас в регионе "производят полуфабрикат", однако власти хотят переломить данную тенденцию.

"Сейчас в отрасли работают много людей, но, к сожалению, пока они производят полуфабрикат, который идет на экспорт. При этом у нас есть прекрасные ювелиры, нам бы хотелось, чтобы эти производства развивались у нас", - сказал он. Он добавил, что "уже на прошлой неделе мы (власти - прим. ТАСС) с нашими федеральными коллегами обсуждали вопрос, что необходимо обмениваться опытом между регионами". "В Балтийском федеральном университете мы в этом году мы запускаем факультет промышленгого дизайна, потому что без высоквалифицированных кадров отрасль не будет развиваться", - отметил исполняющий обязанности зампреда областного правительства.

Развитием бренда янтаря интересуются и Калининградском янтарном комбинате, генеральный директор которого выразил готовность проработать вопрос о регистрации интеллектуальной собственности на продукцию. Кроме того, как сообщалось ранее, представитель государственной корпорации "Ростех", в состав которой входит комбинат, также сообщил, что в стратегию развития предприятия входит создание "янтарного кластера" вокруг предприятия до 2025 года.

Планируется, что в кластер войдут ювелирные и обрабатывающие производства. В развите кластера корпорация планирует вложить до 2 млрд рублей.

Янтарь является окаменевшей ископаемой смолой хвойных деревьев. Около 90% его мировых запасов находится около поселка Янтарный Калининградской области, из-за чего регион зачастую называют янтарным краем. В прошлом году на территории региона впервые прошел Международный янтарный форум, который стал ежегодным.