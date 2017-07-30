Apple сделала VPN-приложения недоступными для китайских пользователей

ТАСС, 30 июля. Американская компания Apple сделала невозможной для пользователей в Китае загрузку некоторых приложений, использующих VPN-сервисы (Virtual Private Network, виртуальные частные сети) и позволяющих обойти ограничения в интернете. Об этом сообщила агентству Bloomberg официальный представитель корпорации в КНР Кэролин Ву.

"Нам было предписано удалить из доступа некоторые VPN-приложения, не соответствующие новому законодательству", - приводит агентство в воскресенье ее слова.

Ранее министерство промышленности и информационных технологий КНР потребовало у разработчиков, предоставляющих пользователям возможность использования VPN, получения государственной лицензии. Руководство страны отдало распоряжение ведущим государственным интернет-провайдерам заблокировать возможность использования различных VPN-соединений с 1 февраля 2018 года.

Регулирование доступа к всемирной паутине в Китае считается одним из самых жестких в мире. Особая система фильтрации контента действует в КНР с начала 2000-х годов. С помощью "файрвола" китайские власти ограничивают доступ пользователей внутри страны к ряду популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и Wikipedia.