Илон Маск вручил ключи первым владельцам новых автомобилей Model 3

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Глава Tesla Илон Маск во время состоявшегося в штаб- квартире этой американской компании мероприятия вручил ключи от новых электромобилей Model 3 первым 30 владельцам. Все они являются сотрудниками Tesla.
Вместе с тем Маск заявил, что уже в августе на единственном заводе компании в штате Калифорния будет собрано еще около 100 автомашин. Tesla намеревается нарастить этот показатель до 1,5 тыс. автомобилей в сентябре, а к концу года хочет производить порядка 20 тыс. единиц в месяц.
Далее компания планирует наращивать объемы производства и ставит целью в следующем году выпустить около 500 тыс. новинок, хотя, по признанию Маска, это будет непросто. "Нас всех ждет как минимум полгода производственного ада", - отметил глава Tesla, выступая на мероприятии. По его словам, к настоящему времени на Model 3 сделано уже более 500 тыс. предзаказов.
Базовая цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, будет начинаться от $35 тыс. В своей минимальной комплектации авто будет способно проехать без подзарядки около 350 км. Максимальная скорость машины, оснащенной фирменной функцией автопилота от Tesla, не превысит 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч составит примерно 5,6 секунды.
По словам Маска, с выходом Model 3 электромобили станут доступны гораздо более широким слоям населения. "Производить дорогие машины никогда не было нашей целью, - признал глава компании. - Мы всегда хотели делать такие автомобили, которые сможет купить каждый". Для сравнения, цена на Model S начинается с почти $70 тыс.
Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.