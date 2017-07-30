Более 12,5 млн руб. выручили от продажи 18 самородков янтаря на аукционе под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат выручил более 12,5 млн рублей на аукционе по продаже крупных самородков минерала, торги прошли в рамках Международного форума янтарной отрасли. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе комбината, были реализованы 18 из 30 выставленных самородков.

"На аукционе продано 18 из 30 самородков на общую сумму порядка 12,5 млн рублей, в том числе с молотка ушел самый дорогой лот - самородок весом более 1 килограмма, который изначально оценивался в 2,2 млн рублей. Его купили за 2,25 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Согласно аукционному каталогу, самый дорогой лот - это гладкий самородок янтаря без видимых посторонних включений, который добыт на Приморском месторождении региона в прошлом году. Он весит порядка 1,2 кг.

"На торгах также реализовали кусок янтаря с самой большой массой - лот весом 1,5 килограмма продан за 700 тыс. рублей", - добавили в пресс- службе.

Как сообщалось ранее, общая начальная цена всех лотов превышала 37 млн рублей. Первый аукцион прошел на таком же форуме в прошлом году, однако тогда с молотка ушло значительно меньше лотов.

Янтарь является окаменевшей смолой хвойных деревьев. Самородки массой более 1 килограмма считаются уникальными и крайне редко встречаются в природе. Особенно ценятся куски с "инклюзами" - застывшими внутри самородков насекомыми, мелкими животными и растениями. За всю историю учтено менее 10 камней, масса которых превышала 5 килограммов.

Калининградский янтарный комбинат - крупнейшее в мире предприятие по промышленной добыче минерала. Комбинат входит в состав государственной корпорации "Ростех" и добывает порядка 65% янтаря, который поступает на мировой рынок. Комбинат выступает организатором форума, который проходит в Светлогорске Калининградской области.