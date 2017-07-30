Путин подписал закон, расширяющий применение "дальневосточного гектара"

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кремля.
"Федеральным законом предусматривается расширение территорий, в границах которых допускается предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное пользование, а также уточняется порядок определения принадлежности земельного участка к определенной категории земель в случае, если выбранный гражданином вид (виды) разрешенного использования земельного участка не соответствует целевому назначению категории земель, к которой относится земельный участок, либо если категория земель в отношении земельного участка не определена", - говорится в справке Государственно-правового управления.
Кроме того, теперь граждане смогут подавать необходимые документы не только непосредственно в орган регистрации прав, но и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по всей стране. Также предусматриваются изменения, направленные на совершенствование порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости и внесения в него соответствующих сведений.
В справке отмечается, что закон направлен на повышение эффективности предоставления гражданам РФ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в регионах Дальневосточного федерального округа.
Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом в мае 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Гражданам предоставляется год на то, чтобы определиться с видом использования земли, и пять лет на освоение участка.