Путин подписал закон о регулировании работы мессенджеров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями. Документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.

Закон определяет понятие организатора сервиса мессенджера и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Закон предполагает, что идентификация пользователей будет осуществляться с использованием абонентского номера "на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". При этом учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению "технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей", возможности "передачи электронных сообщений по инициативе органов государственной власти", а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Кроме того, предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера.

В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, закон предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании вступившего в законную силу решения суда.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.