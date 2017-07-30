Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/ Президент России Владимир Путин подписал закон "о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части провоза багажа" . Текст документа был размещен на правовом портале в воскресенье.

Закон позволяет авиаперевозчикам не брать с авиапассажира деньги за перевозку багажа в случае, если он летит только с ручной кладью.

Он также отменяет обязательство перевозчика условно бесплатно провозить багаж в 10 кг на каждого пассажира. "Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого договора пассажир воздушного средства обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа", - говорится в тексте документа. Новая норма будет распространяться только на невозвратные билеты.

Как ранее сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов, норма направлена исключительно на удешевление стоимости авиаперевозок для пассажиров и может снизить стоимость билетов по невозвратным тарифам авиакомпаний на 10-20%.