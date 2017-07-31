Минвостокразвития: энергомост "Магадан-Чукотка" даст старт новым инвестроектам

МАГАДАН, 31 июля. /ТАСС/. Создание энергомоста между Чукотским автономным округом и Магаданской областью даст старт новым инвестроектам. Об этом в понедельник со ссылкой на Минвостокразвития сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"Создание энергомоста между Чукотским автономным округом и Магаданской областью - важнейшее мероприятие по развитию объединенной энергетической инфраструктуры для севера Дальнего Востока. Благодаря этому будут реализованы крупные инвестпроекты по освоению месторождений цветных и благородных металлов", - уточнил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

В первую очередь от создания энергомоста зависит освоение Баимской рудной зоны. Как отметил замминистра, Баимское месторождение в Чукотском автономном округе относят к категории гигантских месторождений медно- порфирового генезиса. Совокупный ресурсный потенциал Баимской площади превышает 27 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота. Для освоения месторождения необходима развитая энергетическая инфраструктура.

Чтобы запустить новые производства строится энергомост "Магадан - Чукотка", создается внешняя линия инфраструктуры - ВЛ 220 кВ Омсукчан-ПП - Песчанка. Создание энергомоста решит вопросы замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, создания энергетического резерва.

Правительство России внесло изменения в схему территориального планирования в области энергетики для реализации инфраструктурного проекта "Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан [энергомост Магадан - Чукотка]". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.