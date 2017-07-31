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Курс юаня обновил максимум 2016 года

Экономика и бизнес
31 июля, 5:03 UTC+3

Курс национальной валюты Китая к доллару вырос на 90 базисных пунктов до 6,7283 за единицу

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© China Photos/Getty Images

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в понедельник повысил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 90 базисных пунктов до 6,7283 за единицу. Это новый максимальный показатель с октября 2016 года.

Рост амплитуды колебаний курса юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования данного обменного курса. В августе 2015 года китайский центробанк объявил о решении оптимизировать методику расчета валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

 

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