Курс юаня обновил максимум 2016 года

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ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в понедельник повысил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 90 базисных пунктов до 6,7283 за единицу. Это новый максимальный показатель с октября 2016 года.
Рост амплитуды колебаний курса юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования данного обменного курса. В августе 2015 года китайский центробанк объявил о решении оптимизировать методику расчета валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.