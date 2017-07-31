Крупные авиакомпании РФ в 2018 году не будут летать в Якутск из-за реконструкции аэропорта

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ЯКУТСК, 31 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск" приведет к приостановке полетов в Якутск самолетов крупных российских авиакомпаний. Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента воздушного транспорта Минтранса республики Алексей Борисов.
"Согласно планам реконструкции аэропорта "Якутск", в 2018 году будет реконструироваться взлетно-посадочная полоса, которая будет функционировать на длине 1800 метров. Поэтому крупные авиакомпании S7 и "Аэрофлот" не будут летать в Якутск, так как нет соответствующих самолетов", - сказал он, добавив, что "сейчас длина взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров".
Региональная авиакомпания "Якутия" поменяет свои Boeing 737-800 на Boeing 737-700, у которых требования по взлетно-посадочной полосе ниже, и продолжит выполнение рейсов из указанного аэропорта, отметил Борисов.