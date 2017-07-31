Аэропорт Дамаска продолжает обслуживать пассажиров, несмотря на сокращение авиапарка

ДАМАСК, 31 июля. /ТАСС/. Аэропорт Дамаска, несмотря на сократившийся вдвое за годы сирийской войны авиапарк и отсутствие международных рейсов, продолжает работу, спрос на внутренние рейсы растет, сообщили журналистам в главном аэропорту сирийской столицы.

"До войны наш аэропорт принимал около четырех миллионов пассажиров в год, сейчас - не больше полумиллиона. Туристов совсем не стало, поэтому так мало прилетают сюда. Но в последние полгода количество пассажиров увеличивается, не намного, но растет. Фронт сильно отодвинулся от столицы, и это играет свою роль", - отметил директор аэропорта Башар Гафра.

По его словам, из 12 самолетов в рабочем состоянии находятся только пять, остальные повреждены. Международные рейсы из Дамаска выполняются только в Иран, Ливан, Армению и Россию. Спрос же на внутренние рейсы растет.

Директор аэропорта уточнил, что лишних билетов на такие рейсы не бывает, у местных жителей они пользуются большой популярностью. Сирийские власти бесплатно доставляют в Дамаск из блокированных ранее боевикам районов людей, нуждающихся в медпомощи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.