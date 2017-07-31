Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Дамаска продолжает обслуживать пассажиров, несмотря на сокращение авиапарка

Экономика и бизнес
31 июля, 6:21 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 31, июля. /ТАСС

Международные рейсы из Дамаска выполняются только в Иран, Ливан, Армению и Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАМАСК, 31 июля. /ТАСС/. Аэропорт Дамаска, несмотря на сократившийся вдвое за годы сирийской войны авиапарк и отсутствие международных рейсов, продолжает работу, спрос на внутренние рейсы растет, сообщили журналистам в главном аэропорту сирийской столицы.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Сергей Бобылев/ТАСС

Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс

Шесть мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии

Путин обсудил с Совбезом РФ создание зон деэскалации в Сирии и отношения с США

"До войны наш аэропорт принимал около четырех миллионов пассажиров в год, сейчас - не больше полумиллиона. Туристов совсем не стало, поэтому так мало прилетают сюда. Но в последние полгода количество пассажиров увеличивается, не намного, но растет. Фронт сильно отодвинулся от столицы, и это играет свою роль", - отметил директор аэропорта Башар Гафра.

По его словам, из 12 самолетов в рабочем состоянии находятся только пять, остальные повреждены. Международные рейсы из Дамаска выполняются только в Иран, Ливан, Армению и Россию. Спрос же на внутренние рейсы растет.

Директор аэропорта уточнил, что лишних билетов на такие рейсы не бывает, у местных жителей они пользуются большой популярностью. Сирийские власти бесплатно доставляют в Дамаск из блокированных ранее боевикам районов людей, нуждающихся в медпомощи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
Министр экономики ФРГ: проект санкций США против РФ идет вразрез с международным правом
3
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
4
Кириленко назвал невероятной победу российских баскетболисток на ЧМ среди девушек
5
Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ
6
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
7
Российские баскетболистки победили американок в финале ЧМ среди игроков не старше 19 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама