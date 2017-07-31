Сталеплавильное производство возобновлено на "Амурметалле"

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. На единственном металлургическом предприятии Дальнего Востока - "Амурметалле" - возобновлено производство. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Компания "ТОРЭКС-Хабаровск", которая является новым собственником завода, запустила предприятие в минувшие выходные. На работу спустя полгода простоя вышли 2,7 тыс. человек. За двое суток сталевары уже произвели семь тысяч тонн стальной заготовки и тысячу тонн готовой к реализации продукции", - говорится в сообщении.

Сейчас на заводе запущена в работу одна печь. Ее проектной мощности хватает, чтобы выполнять заявленный производственный объем в 1 млн тонн стали в год. В будние дни плавки идут по ночам, в выходные печь работает в круглосуточном режиме, что связано с минимизацией затрат предприятия на электроэнергию. Согласно производственному плану, в августе завод должен произвести 51 тыс. тонн стали.

"Пуску предшествовала длительная подготовительная работа. Произвели ремонт сталеплавильного агрегата, разливочной машины, модернизацию в прокатном цехе и текущий ремонт кислородного блока. То, что мы выплавили за первые двое суток - это хорошие результаты, по ним можно сказать, что мы готовы вывести предприятие на стабильную работу", - сообщил директор по производству завода "Амурметалл" Дмитрий Башкиров.

Перед запуском завода новый владелец решил одну из самых главных проблем предприятия - снабжение ломом. У "Амурметалла" появился постоянный поставщик, которым выступила организация по приему металлолома, входящая в группу компаний "ТОРЭКС".

Компания "ТОРЭКС" приобрела имущественный комплекс завода "Амурметалл" в конце января 2017 года.