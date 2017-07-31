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Audi сократит расходы на $12 млрд для создания электромобилей

Экономика и бизнес
31 июля, 7:36 UTC+3 ТАСС

Автопроизводитель планирует выпустить пять электромобилей к 2022 году

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© AP Photo/Tony Ding

ТАСС, 31 июля. Audi, автопроизводитель концерна Volkswagen, сократит свои расходы на $12 млрд к 2022 году для того, чтобы инвестировать высвобожденные средства в разработку и производство электромобилей.

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Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его информации, к 2022 году компания планирует выпустить пять электромобилей. Один из них - спортивный внедорожник e-tron - Audi планирует представить уже в 2018 году в Брюсселе.

Ранее концерн Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства отвечали принятым в США экологическим нормам лишь на бумаге. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

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