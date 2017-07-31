Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,7 руб., евро - до 70,05 руб.

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и достиг отметки в 59,7 руб. Курс евро увеличился на 4 копейки, до 70,05 руб.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия на 0,1% и составил 1919,48 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,2%, до 1012,3 пункта.