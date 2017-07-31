Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с 11 июля 2017 г.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи опустился на 1,47%, до 999,56 пункта.

В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 11 июля 2017 г., свидетельствуют данные торгов.

Индекс ММВБ на торгах по состоянию на 11:06 мск снизился на 0,26%, до 1911,79 пункта.

На этом фоне российская валюта снижается к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 68 копеек, до 60,24 руб., курс евро - на 64 копейки, до 70,65 руб.