Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с 11 июля 2017 г.

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи опустился на 1,47%, до 999,56 пункта.
В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 11 июля 2017 г., свидетельствуют данные торгов.
Индекс ММВБ на торгах по состоянию на 11:06 мск снизился на 0,26%, до 1911,79 пункта.
На этом фоне российская валюта снижается к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 68 копеек, до 60,24 руб., курс евро - на 64 копейки, до 70,65 руб.