ЦБ РФ повысил курс доллара на 1 августа до 60,06 руб.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 1 августа официальный курс доллара на уровне 60,0633 руб., что на 51,97 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 78,24 копейки, до 70,4603 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 63,8 копейки, до 64,7420 руб.