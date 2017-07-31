ЦБ РФ повысил курс доллара на 1 августа до 60,06 руб.

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 1 августа официальный курс доллара на уровне 60,0633 руб., что на 51,97 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 78,24 копейки, до 70,4603 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 63,8 копейки, до 64,7420 руб.