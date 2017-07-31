Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ повысил курс доллара на 1 августа до 60,06 руб.

Экономика и бизнес
31 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Курс евро на 1 августа вырастет до 70,46 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 1 августа официальный курс доллара на уровне 60,0633 руб., что на 51,97 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 78,24 копейки, до 70,4603 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 63,8 копейки, до 64,7420 руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
WikiLeaks опубликовала тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией Макрона
5
В РФ создано акустоэлектронное устройство с диапазоном в два раза больше, чем у аналогов
6
Актер Алексей Гришин попал в больницу после ДТП на квадроцикле в Подмосковье
7
Житель Москвы выжил после прыжка с девятого этажа дома, где был пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама