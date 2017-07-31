Развитие городской среды в Арктике станет одной из тем Мурманской деловой недели

ТАСС, 31 июля. Формирование и развитие комфортной городской среды в Арктике станет одной из главных тем международной Мурманской деловой недели, которая пройдет с 13 по 17 ноября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Тема формирования и развития комфортной городской среды в Арктике станет одной из центральных на Мурманской деловой неделе. Эксперты обменяются опытом в сферах архитектуры, градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для жителей малых городов в Арктике. Также будут затронуты темы территориального проектирования поселений, расположенных на Крайнем Севере, экологической и энергетической безопасности населения", - сказали в пресс- службе.

Там добавили, что в дискуссии примут участие не только представителей региональных властей, но и муниципалитетов Финляндии и Норвегии.

"Руководители финских коммун Инари и Соданкюля запланировали выступление с докладами об охране окружающей среды в Арктике и архитектурном решении ледового дворца спорта в городе Соданкюля. Андреас Хоффман, начальник отдела культуры норвежской коммуны Лебесбю, руководитель Арктической лаборатории по культуре, представит проект исторической направленности по созданию тающей ледяной церкви. В свою очередь органы местного самоуправления Мурманской области поделятся лучшими практиками по благоустройству, а представители организаций продемонстрируют уникальные и наиболее успешные проекты в данной сфере", - уточнили в пресс-службе.

Еще одной центральной темой Мурманской деловой недели станет реализация программ по геологоразведке в Арктике и освоение арктического шельфа. Эксперты обсудят современное состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов на арктическом шельфе, реализацию государственных программ геологоразведки в Арктике, технологическое обеспечение шельфовых нефтегазовых проектов. Кроме того, важными темами станут экологическая и промышленная безопасность при освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа, международное сотрудничество при ликвидации аварийных разливов нефти в Арктике, развитие северных регионов при освоении месторождений континентального шельфа и другие актуальные проблемы.

Мурманская международная деловая неделя ежегодно проходит для привлечения внимания со стороны российских и зарубежных деловых кругов к региону как к стратегическому центру Арктической зоны РФ. Она включает более 20 мероприятий, проводимых на различных площадках Мурманска и области.