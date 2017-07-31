Экс-премьер Киргизии: у республики не было альтернативы вступлению в ЕврАзЭС

БИШКЕК, 31 июля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Власти Киргизии реально оценивали все плюсы и минусы последствий вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Об этом ТАСС сообщил экс-премьер страны Темир Сариев, который руководил кабмином в момент присоединения республики к этому интеграционному объединению. Партия "Ак-Шумкар" ("Белый сокол"), лидером которой является Сариев, выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих 15 октября выборах главы государства.

"Не думаю, что у нас были какие-то альтернативы для этого шага", - сказал он. По его словам, государства с "небольшой экономикой" и маленьким внутренним рынком обязаны участвовать в интеграционных процессах. "Кыргызстан в этом плане не исключение... Не менее 70% наших товаров экспортируется в страны ЕврАзЭС", - отметил экс-премьер.

"Альтернативные рынки и участие в других интеграционных объединениях потребовало бы от страны титанических усилий и не факт, что они стали бы успешными", - продолжил Сариев. По его оценке, сегодняшний мировой рынок является высококонкурентным, когда сотни стран и десятки тысяч компаний ищут рынки сбыта для своей продукции. "Для того, чтобы найти новых покупателей на свои товары нужно соответствовать международным стандартам качества, тратить огромные средства на продвижение", - отметил он. В такой ситуации для Киргизии было "естественным, в первую очередь, сосредоточить свои усилия на традиционных рынках".

"Некоторые эксперты указывают, что необязательно было входить в ЕврАзЭС, поскольку в рамках СНГ существует зона свободной торговли. Однако ЕврАзЭС предлагает свободное движение на единой таможенной территории товаров не только собственного производства, но и товаров из третьих стран", - подчеркнул Сариев. Помимо этого, в союзе отсутствуют внутренние таможенные границы и нетарифные барьеры. "Предприниматели и граждане избавлены от издержек по оформлению товаров, доказыванию их национального происхождения, а это уже принципиальная разница", - уверен он.

В случае отказа от ЕврАзЭС Киргизию "не ожидал бы коллапс", считает Сариев. "Но ЕврАзЭС дает возможность стране ускорить развитие, модернизировать инфраструктуру и экономику. Отпадает необходимость в больших расходах на разработку национальных технических регламентов и иных нормативных актов в области санитарного, ветеринарного и фитосанитарного законодательства", - убежден бывший глава кабмина.

Киргизия вошла в состав ЕврАзЭС в августе 2015 года. Помимо республики его участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.