Экс-премьер Киргизии: вступление в ЕврАзЭС не привело к серьезному росту цен в республике

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БИШКЕК, 31 июля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Присоединение Киргизии к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС) не привело к значительному повышению цен на территории республики, чего опасались некоторые местные эксперты. Об этом ТАСС сообщил бывший премьер-министр республики Темир Сариев, который возглавлял кабмин в момент вступления страны в союз. Партия "Ак-Шумкар" ("Белый сокол"), лидером которой является Сариев, выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих 15 октября выборах главы государства.
"Одним из главных аргументов наших оппонентов было то, что вступление в ЕврАзЭС приведет к значительному росту цен. У нас даже проходили митинги, где противники вступления демонстрировали ценники, на которых было указано, сколько будет стоить тот или иной товар в союзе", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что уровень инфляции в Киргизии за последние два года "находится на исторически минимальном уровне". "В 2015 году цены выросли всего на 3,4%, а по итогам 2016 года в стране наоборот наблюдалась дефляция", - отметил Сариев.
Кроме того, по его словам, руководство республики опасалось, что присоединение к ЕврАзЭС может привести к прекращению транзита товаров через страну и закрытию ее крупнейших оптовых рынков. "Однако импорт товаров из третьих стран, наоборот, увеличился, а рынки, которые находились на грани закрытия, получили новую жизнь", - подчеркнул экс-премьер.
Киргизия вошла в ЕврАзЭС в августе 2015 года. Помимо республики участниками этого интеграционного объединения являются Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан.