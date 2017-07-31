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На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС

Экономика и бизнес
31 июля, 13:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, июля. /ТАСС

Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины разместил объявление о сдаче в аренду инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в понедельник на сайте фонда.

"Общая площадь территории - 2,5 млн квадратных метров. Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Максимально срок аренды - 49 лет", - говорится в сообщении.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщал, что строительство "первой солнечной станции в Чернобыльской зоне" началось в апреле 2017 года. Тогда же министр экологии и природных ресурсов страны Остап Семерак заявил, что первая "зеленая" энергии из зоны отчуждения поступит "уже в первом полугодии этого (2017 - прим. ТАСС) года", однако официальных сообщений о начале функционирования солнечной станции пока не поступало.

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России. К ноябрю 1986 года был завершен объект "Укрытие" - первый бетонный саркофаг высотой более 50 метров. Он удерживает не менее 95 процентов топливосодержащих масс разрушенного реактора, а также около 70 тыс. тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли.

В 2012 году началось строительство новой защитной арки (конфайнмента), которая накроет объект "Укрытие". В ноябре 2016 года арка была установлена в проектное положение. По планам, сдача объекта намечена на ноябрь этого года.

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