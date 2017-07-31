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Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"Экономика и бизнес 31 июля, 13:39
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ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу развития цифровой экономики в РФ. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.
Медведев напомнил, что ранее программа обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, после чего была отправлена на доработку.
"Цель программы - организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни - и в экономике, и в предпринимательстве, как социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве, - подчеркнул глава правительства. - Перевод экономики в цифру - вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы 2024 год".
По словам премьера, программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности. "В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда", - подчеркнул он. Медведев заметил, что эта среда развивается и сейчас, однако этот процесс нужно существенно ускорить. По словам главы правительства, нужно устранить препятствия для развития цифровой инфраструктуры, обеспечить поддержку технологий "больших данных", квантовых компьютеров, новых производственных методов и искусственного интеллекта.
Медведев подчеркнул, что в дальнейшем программу предстоит дополнить отраслевыми проектами в сфере здравоохранения и создания "умных городов". Премьер призвал сформировать систему управления этим процессом, обеспечив участие в ней представителей бизнеса, а также создать конкретные планы мероприятий.
Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. "К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение", - сообщили в кабмине.
Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В разделе о показателях программы указаны показатели, которые необходимо достигнуть к 2024 году. В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.
Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.