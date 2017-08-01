Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевле

Сейчас предельная величина обязательств заемщика перед кредитором ограничена 300%. Такой лимит действует с 1 января 2017 года. "Человек взял в кредит одну тысячу рублей, а ему надо отдавать, кроме тела кредита, еще три тысячи рублей", — рассказал о действующей норме глава комитета Госдумы по финансовым рынкам и президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

Депутаты хотят понизить предельную величину обязательств до 150%. То есть, если человек взял в долг 1 тысячу рублей, его задолженность вместе с пенями и штрафами не должна превысить 2,5 тысячи рублей. "Это хорошая поддержка для граждан", — отметил Аксаков.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав граждан — должников по потребительским кредитам (займам) посредством установления правового механизма, ограничивающего возможные злоупотребления в данной сфере", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кредиторы станут чаще обращаться в суд

Нормы, ограничивающие сумму начисляемых по микрозайму процентов, могут привести к тому, что МФО будут более жестко подходить к оценке заемщика, сказал ТАСС замдиректора СРО "Микрофинансирование и развитие" ("МиР") Андрей Паранич. Это может привести к дефициту предложения на рынке микрозаймов и стать дополнительным стимулом для развития нелегального рынка, отметил он.

Кроме того, новация может негативно сказаться на платежной дисциплине должников. И, возможно, что рассматриваемые меры вынудят некоторые МФО быстрее принимать решение об обращении в суд. Тогда заемщику придется оплачивать не только проценты по микрозайму, но и судебные издержки, считает Паранич.

Гендиректор онлайн-сервиса микрокредитования "Честное слово" Андрей Петков отметил в беседе с ТАСС, что "сейчас крайне важно обойтись без «перегибов на местах. В противном случае есть шанс убить эту нишу и загнать микрокредитование в тень".

"В настоящее время лишь около 5–7% объемов просроченной задолженности, находящейся в работе коллекторских агентств, приходится на долги по микрозаймам", — пояснил ТАСС директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Ограничение процентов по займам в первую очередь коснется рынка МФО, а не взыскателей. "Для коллекторских агентств тут процедурно мало что изменится", — добавил он.

Сколько стоят деньги

По данным ЦБ, среднерыночное значение полной стоимости краткосрочных потребительских кредитов (на срок до 1 месяца и на сумму до 30 тысяч рублей) в конце прошлого года составило 599,4% годовых. Напомним, что тогда еще не действовало ограничение по обязательствам должника.

Участники рынка, рассказывая о работе своих компаний, предпочитают оперировать не годовыми показателями стоимости кредита, а называют проценты, которые заемщики заплатили за время пользования деньгами. "Средняя сумма краткосрочного микрозайма составляет 6–7 тысяч рублей. Такие микрозаймы, как правило, берут менее чем на месяц, и средняя сумма начисленных процентов за это время составляет 20–23% от суммы долга", — рассказал Андрей Паранич. В данном случае годовая ставка по кредиту составляет примерно 1% в день, то есть около 365% годовых.

"Средняя сумма краткосрочного займа составляет 10,2 тысячи рублей, а средний срок, на который занимают деньги — 20 дней, средняя ставка — 1,6% в день. Таким образом, средняя плата за пользование займом до зарплаты составляет 32%", — отметил Андрей Петков. Это примерно 584% годовых. Впрочем, у повторных заемщиков компании ставка ниже — она доходит до 0,5% в день, рассказал Петков. "То есть переплата составляет 10%, — пояснил он. — Ставка по кредитным картам во многих банках выше".

Кто занимает до зарплаты

Микрозаймы в России очень востребованы. По данным Банка России, в 2016 году количество людей, пользующихся ими, достигло 5,1 млн человек. Это на 54,9% больше, чем годом ранее. Они предпочитают брать в кредит небольшие суммы: средняя величина микрозайма в 2016 году составила 9 тысяч рублей. Годом ранее люди занимали чуть больше, в среднем 10,4 тысячи рублей.

МФО работают преимущественно с заемщиками с плохой или отсутствующей кредитной историей, без возможности официально подтвердить место работы и доход, свидетельствуют результаты исследования СРО "МиР". Лишь каждый шестой клиент МФО имеет положительную кредитную историю и мог бы получить кредит в банке.

Лишь 6% заемщиков зарабатывают более 40 тысяч рублей в месяц, доход половины не превышает 25 тысяч рублей.

Задержка зарплаты является причиной для обращения в МФО у 47% заемщиков, следует из исследования СРО "МиР".

Законопроект был направлен в правительство с просьбой рассмотреть документ в особом порядке до прихода депутатов с каникул, чтобы в сентябре или октябре его можно было рассмотреть в первом чтении и, может быть, в ноябре уже принять, сказал Анатолий Аксаков.

Мария Селиванова